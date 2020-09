Os signos do zodíaco que devem apostar na calma esta semana

Mais uma semana começou e alguns signos do zodíaco devem novamente apostar na calma e paciência para agir em sua vida e com as outras pessoas. Confira quais são:

Áries

As energias de parceria e amor aumentam, mas as verdades se revelam e nem sempre são confortáveis. Finais de ciclos ou a desistência de projetos para que o novo possa emergir acontecem na vida de muitos arianos. É preciso lutar contra ressentimentos e ira, buscando ser capaz de conviver em paz e se perguntar o que realmente é mais importante em sua vida.

Escorpião

Este é o momento de dar um tempo e voltar seu olhar para dentro. Conselhos de pessoas de confiança devem ser levados em conta e é preciso descobrir o que alguns sentimentos realmente significam para você. Especialmente no amor, é preciso ter cautela e não deixar a frustração fazer com que você escolha as palavras mais cruéis. Tome decisões apenas quando estiver seguro.

Sagitário

Momento em que as verdades difíceis, especialmente sobre assuntos do passado e coração, podem chegar por meio de conselhos e intuição. Tenha calma e não exploda com pessoas queridas que possam dizer realidades que você não queria aceitar. Especialmente a partir do sábado, preste atenção nos seus sonhos e sentimentos, para encontrar a resposta que você deseja.

Peixes

Momento em que confrontos ou simples conversas sobre temas mais delicados podem chateá-lo. É importante ser justo e olhar as incompatibilidades de relacionamentos, amorosos ou não, com paciência, mas sem deixar de refletir sobre elas. Não é fácil olhar para a sombra das pessoas, mas ao abrir os olhos para elas com calma, é possível descobrir as respostas que você precisa.