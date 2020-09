O próximo grande recurso do aplicativo WhatsApp que será liberado em breve

O aplicativo WhatsApp trabalha no desenvolvimento de um novo recurso para os usuários. Já em fase final, a função de 'múltiplos dispositivos' será lançada para iOS, Android e Desktop (Web).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o primeiro acesso antecipado será liberado exclusivamente para testadores beta em breve.

Como revelado, a plataforma permitirá que o usuário utilize uma mesma conta do aplicativo em até 4 dispositivos diferentes ao mesmo tempo.

⭐️ Exclusive News: WhatsApp is in a final stage of testing for the multiple devices feature, for iOS, Android and Desktop!

First Exclusive Early Access To Multi-Device Beta will be available within the app, exclusively for beta testers!https://t.co/90MdVm0IwW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 19, 2020