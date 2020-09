Marina Ruy Barbosa lança coleção capsula em prol da Amazônia; confira os looks

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa lança coleção em sua marca Ginger uma coleção de roupas em prol da Amazônia. A empresa irá arrecadar fundos para a Casa do Rio, que atua na região da BR 319 com iniciativas para o desenvolvimento humano e territorial.

O dinheiro arrecadado pela Ginger será utilizado para construir um Viveiro Agroflorestal da Casa do Rio com mudas de espécies nativas da Amazônia. A coleção capsula da ação conta com duas peças, uma blusa e uma calca de moletom azul, que estão disponíveis a partir de R$347,00.

Além das roupas, a marca está vendendo mudas que serão plantadas no viveiro. "Comprando esta muda, você estará colaborando com a construção do Viveiro Agroflorestal na Amazônia, que terá capacidade para produção de 3 mil mudas de espécies amazônicas para reflorestamento de aéreas degradadas e enriquecimento dos canteiros agroflorestais. Todas as espécies disponíveis no site contêm propriedades alimentares, medicinais, cosméticas, artesanais, recomposição do solo, madeireiras, etc. Servirão para recompor a paisagem de uma das regiões mais ameaçadas da Amazônia".

LEIA TAMBÉM