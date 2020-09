Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de setembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você tem facilidade para iniciar conversas e é muito carismático com todos ao seu redor, mas também é livre e aventureiro; cuidado para não cultivar o medo de se comprometer ou não se contentar com nada.

Tenha atenção com estresse e tente se exercitar para se acalmar. O contato com a natureza ajudar a recarregar energias positivas. Quando você busca bem-estar e abundância em sua vida, acaba alcançando e de se lembrar disso sempre.

No amor, você é ardente, mas precisa ter cuidado para não se envolver em relacionamentos complicados ou triângulos amorosos.

Seu número da sorte é 13 e seu melhor dia da semana será segunda-feira. Esta semana será de mudanças no amor. Você faz pagamentos e a oportunidade de viajar pode surgir.

Touro

Você é muito materialista e busca estabilidade financeira, mas também sabe o quanto a família e pessoas queridas são importantes. É importante se conectar com o seu lado espiritual.

Você se destaca por sua inteligência, mas deve ter cuidado com os vícios. Diminua seu estresse e cuida mais da saúde.

Momento de sorte nos negócios. Seu número é 09 e seu melhor dia da semana é terça-feira. Você também terá sorte em tudo relacionado a novos contratos. Você conhece um novo amor do signo de Virgem ou Capricórnio que será muito compatível. Durma mais e deixe o celular de lado, pois ele rouba seu tempo de descanso.

Gêmeos

Você participará de reuniões de trabalho e mudanças de projeto esta semana, mas serão dias de grande lucro para o seu signo. Você deve apenas cuidar mais da saúde.

Cuidado com problemas de saúde no estômago; tenha uma mulher alimentação e trate o estresse. Um presente inesperado pode chegar.

Você é prestativo e um grande comunicador, por isso se destaca como um grande pensador. Seu número é 03 e seu melhor dia da semana é quarta-feira. No amor, você pode sofrer com pessoas que não procuram nada sério ou se apegar a amores proibidos; peça conselhos.

Câncer

Em seu signo os sentimentos predominam antes da razão. Se fortaleça mentalmente para se destacar como líder, mas tenha atenção com um grande defeito: o orgulho.

Pare de não se deixar ser aconselhado por ninguém e tentar impor seus ideais aos outros. Se imponha da forma correta, pois assim alcançará o sucesso. Seu ideal é garantir sua segurança e futuro com quem cuida de você.

Seu número da sorte é 29. Em questões de saúde, você deve ter muita atenção com a depressão e problemas nervosos. Se cure dos sofrimentos ocasionados por altos e baixos em sua vida.

Haverá mudanças repentinas em seu trabalho. Seu dia de sorte será terça-feira. Não procure mais tanto o amor, apenas deixe-o entrar em sua vida.

Leão

Você tomará decisões importantes esta semana para crescer no ambiente de trabalho. Seu signo passará por um período de prosperidade. Você terá muita estabilidade com seu parceiro e se sentirá muito apaixonado.

Alguns decidem começar uma família. Os solteiros encontrarão um amor muito compatível. Faça todos os seus pagamentos e não deixe dívidas pendentes para que você possa começar a economizar para o seu futuro.

Você saberá de uma doença em um parente. Tenha cuidado com problemas de infecção de pele e tente ser cauteloso em questões de saúde. Cuide das suas finanças e evite cair na tentação de gastos desnecessários. Seu número será 07, e seu melhor dia da semana na quinta-feira; você pode implementar mudanças prósperas para seu signo.

Virgem

Esta semana será de fortes mudanças no teu ambiente de trabalho. Serão dias de transformação para o teu signo, por isso tens tenha cuidado com o que você fala com seus colegas de trabalho para evitar dificuldades com os seus superiores; deixe a fofoca de lado.

Você é apaixonado e impulsivo, mas deve controlar sues impulsos e ira esta semana. Tenha atenção com a enxaqueca e com os problemas nervosos; você estará com as defesas baixas.

Um novo projeto ou negócio pode surgir. Não seja preguiçoso e volte a se exercitar para se desfazer do estresse. Você decide iniciar uma especialização. Você recebe um presente inesperado.

Seu da sorte é 22 e seu melhor dia será a sexta-feira. Um amor do signo de Áries ou Libra vai falar com você sobre compromisso firme.

Libra

Você fará mudanças positivas esta semana em questões de trabalho, mas dê o seu melhor para ser notado; oportunidades surgirão.

Procure não cultivar rancores e pensamentos negativos, seu signo é o mais sociável do zodíaco e por isso é fácil para você ser feliz. Você faz pagamentos e não deve atrasar as despesas.

Seu signo é de natureza muito explosiva e isso afeta sua vida amorosa; controle suas palavras. No amor, não procure tanto um parceiro e deixe que o destino o surpreenda com alguém compatível.

Ponha de lado os aspectos negativos, como ganância e egocentrismo, e dê força para as qualidades positivas como generosidade e perseverança. Seu número da sorte será 05 e seu melhor dia é a segunda-feira.

Escorpião

Você estará ocupado no trabalho e fará uma viagem para um projeto. Um amor do passado pode querer voltar; se ele errou feio uma vez, pode fazer de novo. É melhor virar a página e seguir em frente.

Cuidado com problemas legais e questões judiciais. Você começa uma rotina para ser mais saudável e cuidar melhor de si. Seu número da sorte é 21 e seu melhor dia é quarta-feira.

O seu lado negativo é a falta de autoconfiança no que faz e por isso é difícil para você ter sucesso, então tente combater isso para alcançar seus objetivos com mais persistência e entusiasmo.

Sagitário

Você se destaca por ser o mais artístico e viajante. Suas decisões e inteligência são marcantes, especialmente quando alcança o sucesso profissional.

No amor, você pode ser apaixonado e inclusive ter mais de um parceiro; tenha atenção com o que faz e evite machucar os outros. Na saúde, é preciso cuidar da sua pele.

Você busca transcender e ser admirado, mas seus impulsos o tornam muito falante e você dificilmente guarda segredos; isso pode atrair problemas.

Seu número da sorte será 25 e seu melhor dia da semana será terça-feira. No amor você continuará com seu parceiro e falará sobre a formalização de um relacionamento. Cuidado com o que assina e leia bem todos os detalhes. Cuidado com a inveja de alguém do seu trabalho; tente se proteger com pensamentos positivos e um talismã.

Capricórnio

Seu signo se destaca por ser forte e perseverante! Você está constantemente em busca do sucesso e é o tipo de pessoa que quando tem um ideal de vida não descansa até alcançá-lo.

Você regularmente mostra uma mentalidade dura, mas também está inclinado a ajudar os necessitados; toda essa energia boa sempre retornará.

No nível sentimental, você é um grande amante e muito bom em relacionamentos, mesmo sendo protetor de mais; apenas tenha cuidado e evite ficar com ciúmes e na defensiva. Desapegue-se de amores do passado que o impedem de avançar e não os procure mais.

Seu número da sorte será 30 e seu melhor dia da semana será sábado. Esta semana cuide do seu dinheiro e não empreste se não tiver certeza. Você faz uma compra que lhe renderá muito bons lucros.

Aquário

Você é sociável e deve usar isso como vantagem. Evite cair em negatividade e não se autosabote; é importante buscar ser justo e mais espiritual. Apoie sua família.

Você pode ficar muito apaixonado, mas no final sente que prefere ficar sozinho, pois prioriza a liberdade. Tente se relacionar com pessoas mais compatíveis.

Seu número da sorte será 15 e seu melhor dia é a sexta-feira. Nos negócios, você é muito bom em vendas e isso pode ajudá-lo a ter muitas oportunidades.

Você se prepara uma viagem. Tenha cuidado com a fofoca em seu trabalho e não fale muito sobre sua vida privada.

Peixes

Você deseja encontrar o seu objetivo na vida e de se desenvolver profissionalmente. Olhe para seus potenciais e saiba que ao usá-los de forma natural você se destaca.

Sua qualidade é ser muito pensante e sentir; você encontra a verdade da vida e gosta de expor suas ideias, mas seu grande problema é ser muito rancoroso e não saber controlar alguns impulsos.

É momento de buscar o equilíbrio e deixar acontecimentos dolorosos do passado, especialmente no amor, para trás. Você gosta de viver bem, embora não dê tanta importância ao material e deve continuar não se importando tanto com o superficial.

Sua fraqueza na saúde é ter problemas de ânimo e no estômago; por isso cuide do seu equilíbrio mental e alimentação. Seu número da sorte é 11 e seu melhor dia é sexta-feira.