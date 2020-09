Estudo mostra relação entre café e maior sobrevida em pacientes com câncer colorretal

Pesquisadores relataram estudo que demonstra que o consumo de algumas xícaras de café por dia foi associada a uma maior sobrevida e menor risco de agravamento em pacientes com câncer colorretal metastático.

Segundo o estudo, entre 1.171 pacientes tratados de câncer colorretal, aqueles que relataram consumirem de duas a três xícaras de café por dia tiveram mais tempo antes que suas doenças piorassem. Os pacientes que bebiam quatro ou mais xícaras tiveram um benefício ainda maior.

De acordo com os pesquisadores, a descoberta cria uma associação, mas não uma relação de causa e efeito suficientemente forte para recomendar que pessoas com câncer colorretal comecem a beber café diariamente.

“É sabido que vários compostos do café têm propriedades antioxidantes, antiinflamatórias e outras que podem ser ativas contra o câncer”, disse Chen Yuan, da Dana-Farber, co-autor do estudo com Christopher Mackintosh da Mayo Clinic School of Medicamento.

Pesquisas sobre as propriedades do café já o associaram a proteção contra diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares e contra a doença de Parakinson. (Com The Harvard Gazette)