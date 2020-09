As combinações de signos que lutam pelo poder de forma intensa e velada nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco podem ter lutas de poder intensas nos relacionamentos, mas nem sempre assumem quais são suas verdadeiras intenções. Confira quais são:

Touro e Escorpião

Muita energia emocional influencia esta relação, mas a disputa de poder também é um dos pontos intensos. A possessão pode ser forte de ambos os lados e isso impede que um confie realmente no outro. Para que isso possa dar certos, ambos devem ter muita noção da importância da liberdade individual, além de diálogo e sentimentos.

Câncer e Câncer

O amor pode ser muito protetor e ambos acham que são os mais indicados para manter um ao outro a salvo. É preciso entender que, por mais que você entenda muito o seu parceiro, ele é o único que pode determinar aquilo que é realmente bom em determinadas circunstancias. Estes signos devem lutar para não tentar manter o controle de tudo e se isolar do mundo.

Virgem e Libra

A mente destes dois signos pode funcionar de forma muito semelhante e este é um grande atrativo. No entanto, eles costumam enfrentar obstáculos por não ter ideias muito compatíveis sobre o futuro, disputando o controle para escolher caminho que desejam seguir juntos. O libriano busca a aventura e o virginiano quer atingir as metas; mas ambos darão um jeito de influenciar para fazer as coisas do seu jeito.

Sagitário e Gêmeos

Ter a razão para muitos é a maior forma de poder, especialmente para estes dois signos. Por isso, eles podem passar de uma forte atração e descoberta de coisas em comum, para disputas constantes e regadas de argumentações pesadas sobre coisas poucos importantes. A melhor forma de lidar com isso é aprendendo a dar menos importância as palavras e mais prioridade ao respeito.

Capricórnio e Leão

A luta por poder destes signos tenta ser o mais sútil possível, pois nenhum dos dois quer ser julgado por um maníaco do controle. No entanto, é possível que tudo fique mais evidente quando um acaba desrespeitando ou se sentindo desrespeitado pelo outro. É importante que o diálogo e o entendimento seja trabalhado, para que não exista desgastes e mágoas.