Cientistas encontram Betsaida, cidade onde Jesus teria andado sobre as águas

Cientistas da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, acreditam ter encontrado as ruínas da cidade bíblica de Betsaida, local onde, segundo as escrituras, Jesus teria andado sobre as águas.

Foram 32 anos de escavação. A cidade perdida descrita pela Bíblia, se confirmada a descoberta, ficava a apenas 1 quilômetro e meio do Mar da Galiléia, nas ruínas de Golã.

Responsável pela escavação, o professor Rami Arav disse não ter dúvida de que foi encontrada a localização da cidade bíblica.

A descoberta, segundo Arav, foi baseada nos escritos do historiador romano Tito Flávio Josefo, que afirmava que a cidade ficava nos arredores das Colinas de Golã e Rio Jordão.

De acordo com a Bíblia, foi nesta cidade que Jesus teria feito muito dos seus grandes milagres, como ajudar um cego a enxergar, multiplicar os pães e andar sobre as águas. (Com 24h)

