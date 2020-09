5 melhores raças de cachorro para criança

Já está mais do que comprovado que os cachorros ajudam as crianças no desenvolvimento afetivo, educacional, pessoal, e inclusive a evitar problemas de saúde, como asma, bronquite e infecções.

Superada essa primeira barreira, surge a questão: qual o melhor cachorro para dar ao meu filho?

Essa não é exatamente uma pergunta simples, pois tem a ver com diversos outros fatores, como espaço, local e personalidade da criança. Espaço e local tem a ver com a necessidade do cão e os problemas que ele pode causar. Se você mora em um apartamento, não deve ter um cão de grande porte que tem como característica latir muito, ou terá problemas com os vizinhos.

Os veterinários costuma indicar cães pequenos, como o Yorkshire e Shih tzu para crianças menores e mais tranqüilas. Já as crianças mais velhas e agitadas certamente se darão melhor com um pet de grande porte, como os labradores, que adoram correr e brincar.

Veja 5 raças de cachorros ideais para crianças:

1 – Golden Retriever

Reprodução

São cães muito inteligentes, com muita energia e que adoram brincar. Como têm muita energia para gastar, são aconselháveis aos garotos e garotas mais agitadas, mas é uma raça que não se adapta bem a espaços limitados.

2 – Labrador



Reprodução

É um cão muito dócil e companheiro e que também gosta muito de brincar, especialmente quando filhotes

3 – Shih-tzu



Reprodução

Essa raça tem temperamento muito tranqüilo e amigável, mais indicado para o perfil de crianças mais pacatas e casas com espaços reduzidos

4 – Buldogue francês

Reprodução

O buldogue francês é uma raça criada para ser cão de companhia. É um pet de pequeno porte indicado para pessoas que moram em apartamento e mais calmos, logo não indicados para crianças com muita energia.

5 – Beagle



Reprodução

Os beagles surgiram como cães de caça e foram domesticados para virarem cães de companhia, mas são animais extremamente ativos, curiosos e cheio de energia para gastar. Precisam de espaço e de cuidadores que adorem brincar o dia todo!