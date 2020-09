5 licores entre os mais vendidos para degustar após as refeições

Em 2019, as vendas de licor no Brasil atingem em torno de 7 milhões de litros por ano. Os licores representam a mais vasta categoria entre todas as bebidas destiladas e, na maior parte, sua origem é de antigos elixires de ervas. No mundo, os números surpreendem: somente os cinco mais importantes licores – entre mais de 300 marcas comerciais de licores existentes – vendem mais de 230 milhões de litros ao ano.

Em pesquisa publicada pela Brand Finance, sobre as 45 mais valiosas marcas de bebidas, seis marcas de licores foram citadas e a mais bem colocada entre os licores foi a Chinesa Luzhou Laojiao, avaliada em 1,542 bilhões de dólares. Também apareceram a Baileys e a Kahula do Reino Unido, a Ricard da França, a Jagermeister da Alemanha e a Campari da Itália.

O licor é uma bebida alcoólica doce, composta por álcool misturado com frutas, ervas, temperos, flores, sementes, raízes, cascas de árvores, cremes e uma substância doce que pode ser sacarose, mel ou glicose. O termo vem do latim "liquore" (líquido). Os licores não costumam ser envelhecidos por muito tempo, mas podem ficar algum tempo descansando até atingirem o sabor ideal.

Em geral, o licor é bebido como um complemento das refeições e finalização da degustação de outras bebidas, principalmente vinhos e uísques, como se fosse uma "sobremesa" líquida para adultos. A seguir, confira os 5 licores mais vendidos do site de e-commerce da Amazon e garante o que mais agrada ao seu paladar:

1. Licor Baileys Original 750 ml







É uma típica combinação irlandesa, feito a partir de leite fresco, whisky irlandês, cacau, baunilha, açúcar e destilado neutro. Compre a partir de R$ 89,90.

2. Licor Lillet Blanc 750 ml







O aperitivo Lillet é feito de um blend entre vinhos da região de Bordeaux, que, em seguida, são adicionados a uma mistura secreta de vários licores de laranja e refinados com casca de laranja quinada. Para finalizar, o líquido descansa de oito a doze meses em barris de carvalho. Compre a partir de R$ 69,99.

3. Licor Jagermeister 700 ml







Com aparência marrom escuro e cor de caramelo. Tem aroma fresco, herbal, cítrico, com toques de anis e ervas. Seu paladar é intenso, adocicado, harmonioso e macio. Compre a partir de R$ 109,90.

4. Licor Cassis Stock 720 ml







Licor muito famoso elaborado a partir da fruta natural de cassis das melhores regiões da França. Graduação alcoólica 18% vol. Compre a partir de R$ 36,90.

5. Licor Marie Brizard Triple Sec 700 ml







A casca da laranja amarga é seca ao sol para concentrar todos os seus aromas. Ao destilar, a Marie Brizard conseguiu preservar neste licor o sabor e os aromas típicos da laranja amarga. Compre a partir de R$ 48,00.

(1) A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.