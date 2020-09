5 brinquedos para desafiar crianças da geração Alpha a se divertir sem uma tela

Criança gosta é de brinquedo, diz o antigo ditado. Então nada de dar roupas de presente para filhos e sobrinhos, principalmente no Dia das Crianças. Mas também não precisamos radicalizar e escolher apenas opções eletrônicas e videogames, mesmo que nossos meninos e meninas façam parte da geração Alpha, composta pelos nascidos depois dos anos 2010. Eles não conheceram o século XX e vieram ao mundo quando celulares, internet e games já faziam parte do cotidiano global.

Selecionamos 5 opções de brinquedos que vão exigir das crianças mais do que apenas olhar para uma tela. Confira:

1. Show de Sombras





A brincadeira do teatro de sombras chinês tornou-se um jogo divertido e interativo para toda a família em Show de Sombras. Com holofotes de verdade e uma tela para reproduzir as sombras, o jogo convida os participantes a desafiarem sua imaginação. Compre a partir de R$ 127,40.

2. Barraca Toca 3 em 1 com 150 Bolinhas Braskit





São duas tocas em tecido poliéster, uma triangular e outra quadrada. As tocas são interligadas por um túnel. Tão divertido que as crianças não vão mais querer sair de lá. Contém 150 bolinhas. Compre a partir de R$ 339,90.

3. Lego Classic Caixa Média de Peças Criativas





Construa seus próprios veículos e muito mais com esta coleção clássica de peças Lego em 35 cores diferentes. Placa de base verde mede mais de 7 cm de comprimento e 15 cm de largura. Inclui janelas, olhos, 18 pneus, placa de base verde com o total de 484 Peças. Compre a partir de R$ 329,99.

4. Lápis de Cor Aquarelável Faber-Castell EcoLápis 60 Cores





A embalagem vem com 60 cores para as crianças descobrirem o prazer de desenhar e também novas cores que elas só viram nas telas de filmes e jogos. Compre a partir de R$ 105,66.

5. Drone Fun Alcance de 50 Metros Multilaser





Com o Drone Funtem protetor de hélice, permite muita liberdade no ar por longas distâncias, criação de manobras radicais e filmagens de até 6 minutos. Compre a partir de R$ 212,41.

