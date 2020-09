Sicília vai pagar 3 mil euros para pessoas se casarem

Quem se casar na Ilha da Sicília, na Itália, deve embolsar até 3 mil euros, de acordo com um novo programa criado pelo governo local.

O objetivo do pacote e incentivar o turismo nupcial e resgatar as empresas do setor de casamentos, que foram duramente castigadas pela pandemia de coronavírus.

O pacote, cujas regras ainda não foram definidas, deve destinar 3,5 milhões de euros para beneficiar 1,1 mil casais.

A Sicília, uma das regiões mais procuradas por turistas devido às suas belas praias e cidades históricas, tem uma tradição de turismo nupcial, mas por conta da pandemia cancelou cerca de 70 mil casamentos desde o início do ano.

A ajuda aos casais, segundo o governo local, deve gerar um faturamento de 40 a 50 milhões de euros.