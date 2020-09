Receita especial: aprenda a fazer uma bacalhoada portuguesa à moda brasileira

A apresentadora Ana Maria Braga ensina, em seu blog, como fazer uma delciosa bacalhoada portuguesa à moda brasileira. Confira!

Ingredientes

1 quilo e 200 gramas de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado em lascas

2 tomates maduros, sem sementes cortados em tiras

1 cebola grande cortada em rodelas

Meio pimentão verde cortados tiras

Meio pimentão vermelho cortados tiras

Meio pimentão amarelo cortados tiras

Meia xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal a gosto

Meio quilo de batatas médias sem cascas, cortadas em rodelas grossas e cozidas "al dente"

750 mililitros de azeite

Cheiro-verde picado a gosto

3 ovos cozidos cortado em 4 partes

Modo de preparo

Numa tigela coloque 1 quilo e 200 gramas de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado em lascas, 2 tomates maduros, sem sementes cortados em tiras, 1 cebola grande cortada em rodelas, meio pimentão verde cortados tiras, meio pimentão vermelho cortados tiras, meio pimentão amarelo cortados tiras, meia xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço, sal a gosto e misture.

Transfira para um refratário retangular (de 35 centímetros por 23 centímetros) untado com azeite coloque a mistura de bacalhau, alternando com meio quilo de batatas médias sem cascas, cortadas em rodelas grossas e cozidas "al dente" e regue com 750 mililitros azeite.

Leve para assar em forno médio pré-aquecido a 180°C, coberto com papel alumínio por mais ou menos 40 minutos.

Retire o papel alumínio e deixe por mais 10 minutos.

Retire do forno, salpique cheiro-verde picado a gosto, distribua 3 ovos cozidos cortado em 4 partes e sirva em seguida com arroz branco.

