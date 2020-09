Os signos do zodíaco que constroem muralhas ao seu redor

Alguns signos do zodíaco podem ser motivados mais facilmente a ficar na defensiva e construir muralhas ao seu redor como modo de proteção. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ficar muito na defensiva em alguns momentos da sua vida e, apesar de ter coragem, constrói muralhas para defender aquilo que acha que são debilidades ou sentimentos íntimos repletos de significados. Ele deixa poucas pessoas acessarem o que sente realmente e de forma mais profunda.

Touro

O taurino constrói muralhas imensas, especialmente após decepções. Ele apenas consegue derrubá-las aos poucos quando retoma sua confiança e descobre a cada dia aquilo que o faz realmente forte. A aprendizagem com os erros ou o verdadeiro perdão fazem com que ele comece a deixar inseguranças para trás.

Câncer

O canceriano pode tentar ao máximo proteger seus sentimentos e suas debilidades construindo muralhas ao redor. Ele sabe que por impulso e emoções pode acabar derrubando essas barreiras, mas toda vez que se sentir inseguro recorrerá a elas. A maturidade e a coragem o ajudarão a deixar de se proteger tanto.

Escorpião

O escorpiano terá as muralhas para sempre como seu escudo de proteção. Ele não gosta de revelar muito de si e prefere se defender das pessoas que desconfiam entregando o mínimo de informação sobre as suas vidas. Quando possui confiança legitima pode deixar as pessoas ultrapassar estas barreiras, mas isso levará tempo.