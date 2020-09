A fortaleza inconsciente de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui uma fortaleza inconsciente que o guia e pode contribuir positivamente nos momentos mais difíceis. Confira quais são:

Áries

Ele sabe que é a própria manifestação de iniciativa e poder, que sua força não é detida por qualquer pessoa.

Touro

Este signo acredita que não pode aparentar ser o que não é e que sua essência é de construir o melhor para ele e para os outros.

Gêmeos

Ele sente sua forma de entender, racionalizar e comunicar pode ajudar todos a sua volta, por isso procura sempre uma forma de fazer tudo funcionar melhor.

Câncer

Ele sabe que é intuitivo e pode sentir profundamente, criando percepções que podem não só revelar, mas também proteger ele mesmo e os outros.

Leão

Ele sabe que acredita em si e nas pessoas que ama com todas as forças, iluminando e fazendo com que os outros também reflitam o seu brilho.

Virgem

Ele sabe que tem o potencial para tomar as rédeas, apoiar e trazer esclarecimentos quando todos já desistiram.

Libra

Ele sente que seu equilíbrio fortalece e que sua forma de compartilhar a própria existência traz justiça e gentileza para quem mais precisa.

Escorpião

Ele sabe que sua profundidade é especial e faz com que ele tenha poder de se transformar de forma intensa e forte, de dentro para fora.

Sagitário

O sagitariano sabe que tem a capacidade de viajar de corpo e alma, curando muitos aspectos profundos que o fazem aprender mais sobre ele e os outros.

Capricórnio

Este signo sabe que tem força de vontade para evoluir e alcançar o que almeja, ascendendo por mais que as dificuldades estejam presentes.

Aquário

Ele sente que com sua luz pode inspirar, se atrever e revolucionar, descobrindo novos caminhos para si e para os outros.

Peixes

Ele sabe que pode amar e se conectar profundamente, deixando que seu universo se expanda em sentimentos, imaginação e sonhos que podem transformar a realidade significativamente.