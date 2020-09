Aprenda a técnica de "tightlining": o método o para fazer seus olhos parecerem maiores

O tightlining é uma técnica que quase todos os especialistas em maquiagem e gurus da beleza usam para fazer os olhos saltarem e dar a ilusão de que estão maiores. E o melhor de tudo, é muito fácil de aprender.

De acordo com o portal Pinkvilla, o processo é tão simples quanto usar o eyeliner para alinhar a parte superior dos olhos e criar a ilusão de que estão maiores e mais cheios.

Este truque faz com que as raízes dos cílios pareçam mais escuras e densas e os cílios mais cheios e grossos, mesmo sem rímel. No entanto, deve ser complementado com outras etapas.

Atento às suas raízes

Para esta técnica, você deve prestar atenção na raiz dos cílios. Escolha um delineador altamente pigmentado para obter os melhores resultados e aplique-o o mais próximo possível da raiz dos cílios.

Ferramentas adequadas

Escolha um delineador de lápis ou gel e fique longe de delineadores líquidos para este método. É melhor escolher um tom mais próximo da cor do seu cabelo para uma aparência mais natural, de modo que seus olhos pareçam maiores.

Use produtos à prova d'água

Para uma aparência duradoura e sem manchas, é melhor usar apenas produtos à prova d'água. Os olhos ficam muito lacrimejantes com o menor resíduo de poeira, fazendo com que seu trabalho seja perdido se o produto não for à prova d'água. Outra técnica é usar um curvex para dar-lhes um impulso e se destacar.

