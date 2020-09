App estatal que rastreia covid-19 tem 5,9 milhões de usuários na Itália

Um aplicativo criado pelo governo federal para monitorar o trajeto percorrido pelo novo coronavírus já tem quase 6 milhões de adeptos na Itália. De nome "Immuni", a ferramenta monitora o deslocamento de pessoas que testaram positivo para a covid-19.

O Immuni está disponível nas lojas virtuais desde o início de junho e disponibiliza os dados de notificações sobre pessoas que testaram positivo para a doença durante o período de relaxamento das medidas de restrição e de isolamento.

Até esta semana, 15% do público-alvo do app – maiores de 14 anos que possuem um smartphone – já se tornaram usuários.

O número de downloads cresceu de maneira mais acelerada nos últimos dias. No fim de semana entre 12 e 13 de agosto, 270 mil pessoas instalaram o aplicativo pela primeira vez. Isto pode ser por conta do novo aumento no número de casos da doença, que começou a dominar a Itália já em fevereiro.