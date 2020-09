Tecnologia: Versão mais econômica, novo Apple Watch SE chega ao Brasil custando a partir de R$ 3.799

Lançado nesta semana e já disponível no Brasil, o novo Apple Watch SE chega ao país custando a partir de R$ 3.799. Como revelado pela empresa, o modelo é uma versão mais econômica do relógio internet da maça.

“O Apple Watch SE vem com o mesmo acelerômetro, giroscópio e altímetro sempre ativo do Apple Watch Series 6, e o que há de mais recente em sensores de movimento e microfones, além de poderosos recursos de saúde e segurança, incluindo detecção de queda, SOS de Emergência, ligação de emergência em outros países e o app Ruído”, detalhou.

“Com o watchOS 7, os usuários se beneficiam de novos recursos como a Configuração da Família, para crianças e idosos que não têm um iPhone aproveitarem o Apple Watch, além de monitoramento de sono, detecção automática de lavagem das mãos e novos treinos”, revelou.

O Apple Watch SE está disponível em três caixas feitas de alumínio 100% reciclado, e é compatível com todas as pulseiras do Apple Watch, incluindo a nova loop solo e loop solo trançada. Confira os valores:

Apple Watch SE (GPS) tem preços a partir de R$ 3.799.

Apple Watch SE (GPS + Cellular) tem preços a partir de R$ 4.749.

Apple Watch Series 6

Versão mais completa, também foi aprestado neste semana o novo Apple Watch Series 6. O modelo introduz um recurso revolucionário, o app Oxigênio no Sangue, que oferece ao usuário ainda mais informações sobre seu bem-estar geral.

“O Apple Watch Series 6 apresenta diversas melhorias consideráveis em termos de hardware, incluindo um System in Package (SiP) S6 mais rápido e a próxima geração do altímetro sempre ativo", detalhou. Confira os valores:

Watch Series 6 (GPS) tem preços a partir de R$ 5.299.

Watch Series 6 (GPS + Cellular) tem preços a partir de R$ 8.499.

