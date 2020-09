PlayStation 5 será lançado no Brasil em 19 de novembro com preços a partir de R$ 4.499

O novo PlayStation 5 será lançado no Brasil em 19 de novembro deste ano. Conforme revelado pela Sony, nesta semana, a Edição Digital do PS5 estará disponível a partir de R$ 4.499,00 e a versão com leitor Blu-ray Ultra HD a partir de R$ 4.999,00. A pré-venda já começou em revendedores selecionados.

Ambos os modelos usam o mesmo processador, com CPU e GPU integradas para trazer imagens de alta fidelidade, incluindo gráficos em 4K e com suporte para ray-tracing, além de um SSD com E/S integrados para carregamentos ultrarrápidos.

“O áudio 3D do PS5 e o Controle Sem Fio DualSense também levarão a mesma experiência imersiva para todos os consoles PS5”, detalhou.

Também foi divulgado pela empresa uma prévia dos seguintes jogos que estarão disponíveis para PS5. Confira:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Novo God of War (Santa Monica Studio)

“Estes títulos recém revelados, junto aos jogos que mostramos previamente, representam os melhores títulos na história da PlayStation. Jogos como Marvel’s Spider Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War e Demon’s Souls serão lançados junto com o console. Os games de nosso Worldwide Studios terão o preço variando entre R$249,90 e R$349,90 no PS5”, completou.

PlayStation 4

“Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Slackboy Uma Grande Aventura e Horizon Forbidden West também serão lançados para PS4. Apesar destes jogos terem sido criados para aproveitar as qualidades únicas de nova geração do PS5, como o carregamento ultrarrápido do SSD e o controle DualSense, jogadores de PS4 poderão aproveitar estas experiências desde seu lançamento. A versão digital de jogos lançados para PS4 incluem uma atualização gratuita para consoles PS5, enquanto as versões em disco destes jogos incluirão uma atualização para o PS5 com o leitor Blu-ray Ultra HD”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, jogadores PS5 que forem membros PS Plus poderão baixar e jogar direto de uma biblioteca de jogos PS4 que definiram a geração, como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. “PlayStation Plus Collection estará disponível para os membros já existentes da PS Plus para PS4 baixarem e jogarem no PS5”, detalhou.

Outras novidades

Como revelado, também chegarão em novembro uma série de novos acessórios. Confira os valores:

Controle Sem Fio DualSense™ (separado) – R$499

Headset Sem Fio PULSE 3D™ – com suporte de áudio 3D e microfones com antirruído duplo, R$ 599

Câmera HD – com lentes duplas em 1080p para os gamers aparecerem junto com suas jogadas épicas, R$ 449

Controle de Mídias – para navegar nos filmes e serviços de streaming com facilidade, R$ 199

SIE Worldwide Studios

Confira os jogos disponíveis para PlayStation 5 no dia do lançamento, pelo SIE Worldwide Studios:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – pré-instalado no PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – R$349,90

Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – R$349,90

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – R$249,90

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edição Ultimate (Insomniac Games) – R$349,90

Sackboy Uma Grande Aventura (Sumo Digital / XDEV) – R$299,90

Com informações da Sony

