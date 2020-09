Este é o truque infalível para fazer o salmão perfeito

Não existe nada melhor e difícil do que conquistar o ponto perfeito do peixe. No entanto, com alguns truques o ponto exato pode ser conquistado. Jonah Reider, colunista do Food and Wine, explica um truque infalível para fazer filés de salmão perfeitos.

De acordo com ele, o primeiro passo é selar o peixe. “Meu truque é selar os filés de peixe em uma frigideira bem quente bem antes da refeição”. Em seguida, ele aconselha adicionar uma generosa pitada de sal e apenas uma gota de óleo vegetal, “que não escurece e queima como manteiga ou azeite”.

Ele ainda coloca rapidamente cada filé com a pele tocando a assadeira, usando uma espátula para pressioná-la suavemente e garantir uma selagem uniforme.

“Depois de mais ou menos um minuto, cada filé de peixe terá um lado da pele lindamente dourado e crocante, com a carne ainda em grande parte crua. Retire imediatamente o peixe da frigideira, mantendo a carne do filé parcialmente grelhado o mais crua possível”.

Marinar

Outra etapa é marinar o salmão. “Sempre opte por algo simples e salgado: azeite de oliva, sal e alho amassado é uma aposta infalível, mas também gosto de usar missô, molho de soja ou molho de peixe. Uma pitada de pimenta ou malagueta nunca é uma má ideia”.

Grelhar

Por fim, é hora de grelhar o peixe. “Sob o fogo intenso e direto do frango, uma assadeira de peixe marinado e pré-selado termina de cozinhar em apenas alguns minutos: cada filé chegará a uma temperatura média-rara perfeita enquanto sua pele se refaz perfeitamente. Se o peixe pré-selado estava na geladeira, retire cerca de 30 minutos antes de cozinhar”, finaliza.

LEIA TAMBÉM