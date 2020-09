Enviou por engano? Confira como apagar mensagens no aplicativo WhatsApp

Apagar mensagens para todos no WhatsApp possibilita apagar mensagens específicas enviadas para uma conversa individual ou em grupo.

Essa ação é útil principalmente se você envia uma mensagem para a conversa errada ou se há um erro na sua mensagem.

Como revelado pela plataforma, as mensagens que forem apagadas para todos serão substituídas por: "Essa mensagem foi apagada”. Confira como:

No WhatsApp, abra a conversa com a mensagem que você deseja apagar.

Pressione a mensagem. Se preferir, selecione mais mensagens para apagar várias mensagens de uma vez.

Toque em Apagar > Apagar para todos.

Destinatários que usam o WhatsApp para iOS podem manter os arquivos de mídia enviados por você salvos em Fotos mesmo após a mensagem ser apagada da conversa do WhatsApp.

Como revelado, você terá cerca de uma hora após enviar uma mensagem para solicitar Apagar para todos.

Somente para você

Ainda de acordo com o blog, você pode apagar do seu telefone toda as mensagens enviadas ou recebidas.

Essa ação não tem nenhum efeito nas conversas com seus destinatários. Eles ainda poderão ver as mensagens ao abrir a conversa com você.

Com informações do blog da plataforma

LEIA TAMBÉM: