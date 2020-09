Por que os cachorros comem grama?

O hábito que alguns cães têm de comer grama não é exatamente motivo de alerta. Lobos e cães selvagens comem grama com frequência para melhorar a digestão, pois a prática aumenta a presença de fibras no intestino.

O problema é que comer grama, também, pode ser um sinal de doença, principalmente se vier acompanhado de vômitos, apatia, perda de apetite e diarreia no pet.

Esses sintomas podem estar relacionados com problemas gastrointestinais mais graves, como verminose, corpos estranhos no estômago, cólicas, desidratação e até mesmo a desnutrição do cachorro.

Seu o seu cão apresentar esses sintomas, o mais adequado é consultar um veterinário para que ele faça um exame detalhado e medique o pet, se necessário.

Manter o cão vacinado e vermifugado e cuidar para que a alimentação do cachorro seja balanceada também podem evitar muita dor de cabeça ao cuidador, pois eliminam alguns fatores causadores de doença.

Se seu cão está sadio, feliz e brincalhão, o hábito de comer grama não lhe causará nenhum mal.