Os signos do zodíaco que tendem a ser mais mimados

Alguns signos do zodíaco possuem características infantis e um pouco egoístas que os fazem ser mais mimados que os outros. Confira quais são:

Áries

O ariano é teimoso e pode agir de forma mimada, pensando apenas no que eles querem e em suas próprias necessidades. Ele gosta de fazer as coisas do seu jeito e espera que as pessoas aceitem sua liderança, reagindo e acatando o que eles dizem. Pode ficar muito irritado se algo não sai como o esperado.

Gêmeos

O geminiano gosta de ser mimado e ficará muito atento as pessoas que tentam tirar esse privilegio dele ou competem por isso. Ele não fica tranquilo até conseguir o que deseja e pode exigir de mais, pois tende a ser indeciso. Este signo tem dificuldade para aceitar que não se pode ter tudo.

Leão

O leonino é mimado e tenta sempre realizar ou receber o que quer. Este signo busca também ser priorizado em atenção e fará o possível para se destacar. Uma das suas intenções é sempre receber reconhecimento e tratamento especial.

Libra

O libriano é mimado e pode sentir com facilidade que está sendo injustiçado quando as pessoas não fazem o que ele deseja. Ele gosta de se destacar e ter exatamente o que acha que merece, pensamento em estratégias para conseguir o que pede diretamente ou indiretamente.

Peixes

O pisciano deseja ser cuidado, amado e mimado o máximo que puder, pois assim se sente importante. Ele costuma ser grato, mas também pode deixar sua insatisfação transparecer de forma birrenta quando não consegue o que quer e apelar para a manipulação.