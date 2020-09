Os signos que sabem como manipular e usar isso a seu favor no amor

Alguns signos do zodíaco sabem muito bem como manipular as pessoas e usar isso a seu favor, especialmente quando a relação é romântica. Confira quais são:

Áries

Ao ver o ariano explodir com facilidade ou dizer tudo o que pensa sem filtros, poucas pessoas acham que ele guardará seus sentimentos e pensará friamente para agir. É justamente ai que ele saberá o momento em que deve usar a manipulação de uma forma mais convincente, fazendo o outro acreditar que está errado por confrontá-lo ou tirar conclusões sobre ele. Se ele parecer calmo e racional de mais, a chance de existir uma intensão oculta por trás é grande.

Leão

O leonino pode entrar para confrontos de cabeça erguida e defende aquilo que acredita com unhas e dentes. No entanto, quando deseja manipular, sabe muito bem como acariciar o ego do outro e impor suas vontades disfarçadas de dedicação, sacrifícios e amor. Dessa maneira, ele tentará ser aquele que é levado em conta no planejamento de qualquer decisão.

Virgem

O virginiano pode ser muito crítico e mandão, mas quando precisa esconder sua manipulação em pequenos gestos, sabe muito bem como ser convincente. Ele cria pretextos para ajudar ou se mostra disponível para apoio que o outro precisar, sabendo que o sentimento de gratidão do outro só terá a beneficia-lo.

Peixes

Ao ser completamente conectado com seus sentimentos, o pisciano pode demonstrar seu lado sentimental muito mais do que o manipulador. Ele usa o amor para justificar e legitimar algumas atitudes que na verdade suprem apenas interesses egoístas. As palavras podem não condizer com as ações e com o “eu te amo” que ele insiste em repetir.