A moda dos anos 70 está de volta e você pode acompanhar com estas peças fabulosas

É oficial: a moda retro está de volta, principalmente aquela correspondente aos anos 70, e há muitas peças fabulosas que você pode usar de uma forma incrível.

Os designers de moda estão trazendo de volta a era dos anos setenta, que foi uma década selvagem cheia de música disco e revoluções.

Por isso, trazemos para você peças fabulosas, com resenhas na revista Cosmopolitan, ideais para vestir e começar a abraçar aquela moda retrô.

Calças boca de sino

As calças largas estão de volta. Então aceite a moda retrô com um clássico dos anos 70. Elas podem variar de jeans a estampas e cores no estilo Selena.

.

Top sutiãs

Se você achava que os top sutiãs eram populares graças ao Instagram é porque você tem que olhar mais para o passado. Esta peça fica na moda com calças de cintura alta e um blazer.

Vestidos jeans

Uma das peças de roupa que todas as mulheres tinham era o vestido denim dos anos 70. O melhor de tudo é a sua versatilidade, pois pode escolher entre diferentes estilos: decotado, com alças, justo, curto ou com mangas.

.

Botas acima do joelho

As botas acima do joelho eram uma grande tendência de inverno há algumas décadas e, mesmo em meados de 2020, ainda são válidas.

.

