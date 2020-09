Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 20 de setembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento mudanças positivas para o seu signo e de se conectar com a intuição. Não guarde rancores, esquecer não significa perdoar; tente perdoar de coração e começar de novo, ainda mais no amor.

Uma viagem é planejada. Sairá tudo bem com cirurgias. Seus números da sorte são 13 e 29. Você terá muito trabalho, mas também deve descansar para recuperar as energias. Cuide da saúde.

Você caracteriza pelo seu senso de humor e iniciativa, apenas deve evitar ser intolerante e tentar impor sua decisão.

Touro

Você terá novas ideias neste final de semana para crescer. Iniciativas para melhorar a renda pode ajudar sua família. Organize bem as coisas especialmente se tiver um sócio.

Um ex está o procura para fazer um convite, mas você deve fechar esse ciclo. Conheça pessoas mais compatíveis com você. Seu dia de sorte é 18 de setembro, você conhecerá pessoas importantes para crescer pessoalmente. Seus números são 01 e 29.

No amor, você continua com seu parceiro muito estável e fala sobre formar uma família. Os solteiros continuarão conhecendo pessoas, mas sem compromisso.

Gêmeos

Um fluxo de energias positivas chegará a você neste final de semana que o fará mudar seus pensamento. Você apenas tem que ser discreto com seus planos para que eles deem certo.

Você decide mudar de casa ou ir morar em outra cidade. Tente não mudar tanto em assunto de amor. Dois amores ao mesmo tempo podem trazer estresse; busque sua estabilidade emocional

Seus números da sorte são 04 e 21. Você tem uma mentalidade intensa, mas é instável, por isso controle seus impulsos e não machuque as pessoas que o amam. Fim de semana de paixão.

Câncer

Você comemora e se diverte; seu signo é atencioso e busca fazer os outros felizes. Cuide dos problemas de garganta e estômago; tente relaxar e seguir uma rotina mais saudável.

Seu signo é muito forte e isso o torna digno de uma vida cheia de sucessos. O dia 21 de setembro será de comunicação com o espiritual e de sorte com os números 01 e 67; adicione sua data de nascimento para personalizar a sorte.

Seu signo tem muita influência da Lua e isso o torna místico e com muito poder de intuição, mas também produz altos e baixos em seu humor, então você deve controlar essa situação e ver o lado positivo de tudo.

Leão

Você vai se sentir feliz neste final de semana. A vida lhe dá a oportunidade de crescimento pessoal e profissional; Você sempre conseguirá o que deseja, então não perca esta oportunidade e inicie um plano de sucesso.

Você recebe um dinheiro extra e seus números da sorte são 06 e 71. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Capricórnio ou Áries que será muito compatível. Um amor do passado está te procurando para pedir um favor, mas é melhor você tentar fechar esse círculo.

Comece a cuidar melhor da saúde. Seu signo tem grande capacidade de liderança em tudo, aproveite essa virtude para os negócios, mas evite vícios e festas excessivas para ter sucesso.

Virgem

Você entenderá neste final de semana que as experiências o fortalecem e resolverá todos os problemas que enfrentar.

Você está em um estágio de crescimento pessoal, mas às vezes sente que ninguém o entende e que você está passando; tente se desfazer dessas ideias. Nesta sexta você voltará ao trabalho e participará de reuniões.

Cuidado com problemas jurídicos ou atrasos com seus pagamentos. No amor você terá algumas decepções amorosas, então procure encontrar parceiros que não foquem apenas em coisas materiais e superficiais.

A sorte chega com os números 07 e 66. Seu signo é trabalhador e isso o faz sentir-se útil à sociedade, mas no amor você se sabota. Levará tempo para encontrar o parceiro ideal, mas quando você o encontra, nunca o deixará ir.

Libra

Você está naquela fase de aproveitar tudo o que tem ao seu redor e ser feliz. Decida apenas não descuidar da saúde.

Você fica em dúvida no amor, mas não deve se desesperar; esse amor verdadeiro que você precisa viver vai chegar. Você ganha um presente. Você terá sorte com os números 02 e 19.

Durma mais e coloque os pensamentos negativos de lado, você precisa ter equilíbrio em sua vida. Seu signo sempre busca a perfeição em tudo; é um sonhador, um idealista e deseja o amor verdadeiro. O estímulo intelectual e sua comunicação o levará longe.

Escorpião

Você terá pressa; tente planejar melhor tudo o que fizer e não se comprometer com algo que você não pode fazer para não atrair problemas. Nesta você se aproxima do seu parceiro ou amigos; será um dia repleto de agradáveis ​​surpresas.

Você compra roupas para mudar seu visual. Seus números da sorte são 05 e 42. Tente ser discreto com seu dinheiro para não atrair de inveja. No amor você conhecerá pessoas muito parecidas com você, mas sem possibilidade de compromisso sério.

Controle sua raiva ou ressentimento no trabalho; tenha em mente que eles estão apenas passando por sua vida e tudo pode mudar para melhor. Tenha atenção, pois a fertilidade pode aumentar.

Sagitário

Você se divertirá, mas não descuide do trabalho ou estudos para que depois não tenha problemas. Seu signo é muito apaixonado por tudo e deve sempre tentar experimentar coisas novas. Devido ao seu caráter forte, você sempre alcança o sucesso.

Economize para não ter dificuldades financeiras. Um amor do passado o procura, mas com intenções apenas sexuais; analise bem essa situação. Você terá sorte com os números 09 e 14.

Tenha atenção com falhas no carro. Familiares o procuram. Seu signo é otimista e sempre vê o lado positivo de tudo, mas também deve avaliar suas palavras quando fica com raiva porque magoa muito e sem querer pessoas importantes.

Capricórnio

Você vai se lembrar neste fim de semana de alguém que não está mais com você. Seu signo procura problemas onde não existe nada, então controle isso e evite ser impulsivo para não afastar as pessoas que o amam.

Nesta sexta-feira você terá muito trabalho, mas receberá um convite. Não procure mais o amor, deixe-o chegar sozinho, principalmente se for alguém do signo de Áries ou de Virgem.

Tenha cuidado com problemas de pele ou doenças sexualmente transmissíveis. Você terá sorte com os números 03 e 29. Você tem uma mente madura e sempre planeja seu futuro para se sentir seguro. No amor você é detalhista e muito apaixonado, gosta de estabilidade e é por isso que quase sempre se apaixona no trabalho.

Aquário

Você vai organizar suas ideias neste final de semana e começará a pensar no seu futuro. Seu signo se caracteriza por estar bem economicamente e você faz o que for necessário para alcançá-lo.

Evite mentiras, principalmente no trabalho e não se meta em fofocas de outras pessoas. Você terá uma surpresa nesta sexta-feira. Procure descansar mais, para não viver estressado e relaxe.

No sábado você vai ter sorte com os números 15 e 21. Um amor do passado deseja voltar, mas é melhor você tentar encontrar pessoas compatíveis com você.

Seu signo é o da amizade e da solidariedade, por isso você sempre dá os melhores conselhos e as pessoas o procuram.

Peixes

Você vai se livrar de todas as tensões que foram cobradas de você no trabalho. Seu signo leva as coisas muito para o lado pessoal; é momento de se desconectar completamente de tudo e relaxar.

Você pensa em um amor do passado que te deixará muito feliz. Tente mante uma vida mais saudável. Uma viagem pode ser planejada. Você terá sorte com os números 09 e 32.

Sua vida sentimental pode lidar com um problema que não deve ser transformado em drama; por isso é necessário não se descontrolar. Seja pacifista e apoie os outros.