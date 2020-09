Cansado de lavar louça? Veja cinco máquinas que fazem isso por você

Desde que o isolamento social começou, por volta de março deste ano, as pesquisas por máquinas de lavar louça cresceram 140% segundo dados do Google. Não é à toa: com muita gente redescobrindo o prazer de cozinhar em casa, esses hábitos acabaram aumentando a frequência de uma das tarefas domésticas menos apreciadas: lavar a louça.

Assim, a máquina de lavar louça – um eletrodoméstico que já teve a fama de gastar água e energia elétrica de forma excessiva e ser um item de luxo – voltou a ser um must have do lar com lançamentos modernos, que garantem praticidade e economia. Os novos modelos conseguem economizar até seis vezes a quantidade de água da lavagem de louça manual, lavam mais rápido, até sujeira pesada, e as linhas de entrada não custam mais um absurdo.

Selecionamos os cinco modelos de lava-louças que estão entre os mais vendidos e desejados do site de comércio eletrônico da Amazon. Confira:

1. Lava-Louças 8 Serviços Brastemp Compacta Branca com Ciclo Pesado – 110v





Limpeza e Secagem Impecável Alta performance com economia de energia. Programa Acquajet Caso tenha utilizado pouca louça e depois utilizará mais, basta selecionar essa função. A Lava-Louças apenas irá enxaguar a louça retirando o excesso de sujeira e não deixará mau cheiro (Ciclo de 8 min). A Lava-Louças utiliza água em altas temperaturas que podem chegar até 70ºC para uma lavagem ainda mais completa e pesada. Compre a partir de R$ 1.789,00.

2. Lava-Louças Electrolux Branca 8 Serviços – 110v





Ideal para quem lava louça durante todo o dia. Quando ativada, tem função que serve para apenas enxaguar a louça, retirando o excesso de sujeira, sem deixar mau cheiro. Possui 6 programas de lavagem. Compre a partir de R$ 2.099,00.

3. Lava-Louças 8 Serviços Brastemp Compacta Prata com Ciclo Pesado – 220V





Conta com 8 serviços com 5 ciclos para a lavagem de louças de até 8 pessoas de uma só vez. Tem com identificador de etapas para o acompanhamento da lavagem, função Acqua spray e cestos ajustáveis. Compre a partir de R$ 2.824,00.

4. Lava-Louças Electrolux LV10B Branca 10 Serviços 220V





A lava-louças utiliza água em altas temperaturas que podem chegar até 70ºC para uma lavagem ainda mais completa e pesada. Classificação Energética "A+"*, Performance de Lavagem "A"* e Performance de Secagem "A" que garante a perfeita lavagem das louças com maior economia de energia. Compre a partir de R$ 3.579,00.

5. Lava-Louças de embutir Brastemp Gourmand 14 Serviços Inox com Smart Sensor





A lava-louças de embutir Brastemp Gourmand possui alta capacidade para 14 serviços. Com programa de lavagem eficiente para diversos tipos de louças, das delicadas (taças) às mais robustas (panelas) e o Ciclo Smart Sensor que identifica a quantidade de louças para ajuste no tempo de lavagem. Compre a partir de R$ 7.159,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.