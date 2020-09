O canal do Youtube “Pensando ao contrário” ensina uma receita perfeita para quem deseja comer doce, mas está com poucos ingredientes em casa. Confira como fazer um brownie de banana com chocolate que só leva 3 itens.

Ingredientes

3 bananas prata maduras (175 gramas)

1/3 de xícara de cacau em pó

1/2 xícara de manteiga de amendoim, tahine ou girassol

Modo de preparo

LEIA TAMBÉM