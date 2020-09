Aplicativo WhatsApp testa nova função que será liberada em breve para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp testa uma nova função que será liberada em breve para o sistema operacional Android.

Como informado pelo site WABetaInfo, a plataforma terá controle de brilho do papel de parede em chats.

A novidade para os usuários foi revelada em uma recente versão beta para o sistema do Google.

Como detalhado, a nova modificação (ainda em desenvolvimento) faz parte de uma série de melhorias.

Chamado Wallpaper Dimming, o usuário poderá ajustar a intensidade da iluminação somente da imagem de fundo. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.6: what's new?

• Bug fixes for Storage Usage.

• New Animated Sticker Pack called Usagyuuun.

• New feature "Wallpaper Dimming" under development.https://t.co/zzp2sPxhoc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 11, 2020