5 marcas de vodka que estão entre as mais consumidas pelos brasileiros

A vodca (ou vodka) é uma popular bebida destilada, incolor, quase sem sabor e com um teor alcoólico entre 35 e 60%. Justamente por causa dessas características, como o fato de não ter cor e baixo sabor, a vodca é uma das bebidas mais utilizadas em drinks em todo o mundo, principalmente para quem prefere bebê-las com um sabor a mais, sem necessariamente tomar doses puras. Segundo o estudo da Euromonitor International, a vodca é a quinta bebida alcoólica mais consumida no Brasil, atrás das bebidas mistas, do vinho, da cachaça e da líder do ranking cerveja.

A vodca é a bebida nacional da Rússia (russo: водка) e da Polónia (polaco: wódka). Seu nome é o diminutivo de água em várias línguas eslavas. A Rússia é o país com o maior consumo de vodca per capita do mundo com 14 litros por pessoa a cada ano, totalizando 2 bilhões de litros consumidos anualmente.

Selecionamos as 5 marcas mais vendidas e o livro de drinks e coquetéis mais bem avaliado do site de e-commerce da Amazon. Confira:

1. Vodka Absolut 1 litro





Em sua produção é destilada incontáveis vezes e, ao contrário de outras vodkas, não contém açúcar. Elaborada a partir de ingredientes naturais, os principais ingredientes da Absolut Vodka são água e o trigo de inverno do sul da Suécia. É a mais vendida no site da Amazon. Compre a partir de R$ 79,90.

2. Vodka Smirnoff 998 ml





A fabricante afirma que Smirnoff é a marca de vodka mais premiada do mundo considerando a somatória total de premiações na categoria vodka nas maiores competições internacionais de 2003 a 2017. Compre a partir de R$ 33,90.

3. Vodka Ketel One 1 litro





Segundo a fabricante, a Ketel one é uma referência em vodka, sendo eleita a vodka número um nos 50 melhores bares do mundo e recomendada internacionalmente pelos bartenders. Compre a partir de R$ 65,50.

4. Vodka Skyy 980 ml





é uma marca de vodca norte-americana fundada em 1992, por Maurice Kanbar, na cidade de San Francisco. Atualmente pertence ao Grupo Campari. É facilmente reconhecida pela cor de sua garrafa, de tom azul-cobalto, que se tornou a marca registrada da bebida. Compre a partir de R$ 39,50.

5. Vodka Russian Standard 1 litro





Criada na Rússia apresenta produção atípica usando água glacial e água pura e cristalina rica em minerais trigo maturado sob as neves profundas do inverno com níveis elevados de amido e uma produção primorosa filtrada em carvão vegetal 4 vezes empregando prata e filtros de quartzo resultando em uma vodka com o sabor clássico de trigo. Compre a partir de R$ 134,80.

BÔNUS:

6. Coquetéis: o guia completo, por Jenni Davis





Neste livro, o leitor vai encontrar as informações sobre os diversos tipos de bebidas, os ingredientes que combinam com os diversos sabores, e conhecer os utensílios indispensáveis para preparar drinques com um visual atraente e um sabor inesquecível. Mais de 200 receitas de coquetéis clássicos e modernos foram selecionadas entre as melhores e mais famosas. Compre a partir de R$ 39,60.

