WhatsApp para Android: novos bugs identificados no app de mensagens

Recentemente, o WhatsApp liberou algumas atualizações para o sistema operacional Android, com as compilações 20.2.200.

Conforme publicado anteriormente, a plataforma trabalha para implementar novos recursos, no entanto, as versões apresentam alguns bugs. Confira todos os detalhes:

2.20.200.5

Como revelado pela site WABetaInfo, no beta 2.20.200.5, vários usuários relataram travamento ao tentar abrir o gerenciador de arquivos.

Como revelado, é previsível imaginar um travamento, visto que o WhatsApp está trabalhando para implementar novas ferramentas de uso de armazenamento. No entanto, o problema já foi solucionado.

Emojis

Existe um bug que remove completamente os emojis utilizando recentemente (no histórico). Isso geralmente acontece sempre que o usuário atualiza o app de mensagens.

Grupos do app

Depois de instalar a atualização beta 2.20.200.7 , muitos usuários estavam enfrentando um bug estranho que os expulsou de grupos sem motivo.

No entanto, parece ser apenas algo aparente, já que ao tocar no nome do grupo para ver as informações, o usuário está inserido.

Atalho de chat

Outro bug, ao abrir um atalho de chat na tela inicial, o sistema Android diz que o app para abrir o atalho (WhatsApp) não está instalado.

Como revelado pelo site especializado, este bug foi corrigido com as versões beta recentes.

Status do app

Por último, alguns usuários estavam relatando um bug que não mostrava um fundo correto para atualizações de status. Isso aconteceu com fotos ou vídeos específicos.

⚠️ A lot of issues in the 2.20.200 beta builds of WhatsApp for Android

2.20.200 beta versions present several bugs.

All known issues are listed now in this article.https://t.co/KFxjuj3qxN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 16, 2020