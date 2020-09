Universo deve ter planetas formados por diamantes, dizem cientistas

Pesquisadores da Universidade do Estado do Arizona e da Universidade de Chicago descobriram que planetas com altas proporções de carbono em relação ao oxigênio, conhecidos como exoplanetas de carboneto, podem ser formados por grande quantidade de diamantes.

Na terra, os diamantes são bastante raros na natureza, cerca de 0,001%, mas esses planetas, segundo estudo, seriam praticamente feitos de diamante e a pedra preciosa seria tão comum quanto as pedras da rua.

Simulando as condições desses exoplanetas em laboratório, os pesquisadores confirmaram que se o calor e a pressão forem extremos, e se o planeta tiver água, o carboneto de silício pode se converter em sílica e cristais de carbono, também conhecidos como diamante.

"Esses exoplanetas são diferentes de tudo em nosso sistema solar", disse Harrison Allen-Sutter, principal autor do estudo e assistente de pós-graduação na Escola Estadual de Exploração da Terra e Espaço do Arizona.