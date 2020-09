São Paulo Restaurant Week traz comida 'de cinema' presencial ou por delivery

Tradição no calendário gastronômico de São Paulo, a Restaurant Week chega neste ano preparada para a pandemia do novo coronavírus com opções de entrega por delivery, cardápio eletrônico, além de serviço de reservas gratuito.

A 26ª edição do evento teve início na terça-feira (15) e segue até o dia 16 de outubro. Os chefs dos 82 restaurantes participantes criaram cardápios inspirados em filmes e séries de sucesso neste ano.

Os organizadores do evento contam que os estabelecimentos receberam orientações sobre as normativas e cumprem os protocolos recomendados pelo Governo do Estado para manter a segurança e saúde de suas equipes e clientes.

Os consumidores terão acesso a um cardápio digital e poderão acessar os menus diretamente de seus celulares, via leitor de QR Code. A Maítre Digital, plataforma de reservas do evento, também estará disponível para os clientes utilizarem gratuitamente durante todo o período. Os restaurantes participantes estão distribuídos por todas as regiões de São Paulo, incluindo Guarulhos, ABC e Alphaville, divididos em quatro categorias com diversas opções de menus para o público escolher no almoço ou no jantar: Menu Convencional, Plus, Premium e Burger Gourmet.

Os menus Tradicional, Plus e Premium incluem entrada, prato principal e sobremesa. Na categoria Burger Gourmet, o cardápio traz hambúrguer e acompanhamento. O valor do menu tradicional é R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar. O preço do Plus é R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar. O Premium sai por R$ 68 o almoço e R$ 89 o jantar. Já o menu Burger Gourmet sai a R$ 31,90 por pessoa.

Essa edição permitirá que os restaurantes também sirvam o menu no delivery ou na opção de retirada do pedido.









O CEO da Restaurant Week, Fernando Reis, espera que o evento consiga dar novo fôlego ao setor de restaurantes, bastante afetado pela pandemia. “A 26ª edição vem em um momento estratégico. Além de criar experiências prazerosas para os clientes, com toda segurança necessária que o momento exige, temos total ciência do importante papel do festival em fomentar os negócios na cadeia de restaurantes, que foi severamente impactada durante a pandemia. Queremos proporcionar bons momentos aos apreciadores da boa gastronomia e ajudar a movimentar o setor de restaurantes em São Paulo”, afirmou Reis.

Os restaurantes participantes podem ser conferidos em www.restaurantweek.com.br.

Parcerias

Essa edição da São Paulo Restaurant Week tem como patrocinador o Mercado Pago, carteira digital do Mercado Livre. A parceria oferece desconto de R$ 10 aos clientes que pagarem utilizando Código QR do Mercado Pago. Os restaurantes parceiros também aparecerão no app quando o cliente estiver na região do estabelecimento e buscar pelos participantes. É a primeira vez que este meio de pagamento é utilizado no festival.

A Lacta também é parceira. Todo consumo no festival, seja nos restaurantes, delivery ou take away, levará também uma barra de Lacta Intense 60% Cacau.

SP Restaurant Week

Data: de 15 de setembro a 16 de outubro

Preços:

Menu Tradicional – almoço por R$ 46,90 e jantar por R$ 58,90

Menu Plus – almoço por R$ 55 e jantar por R$ 68

Menu Premium – almoço por R$ 68 e jantar por R$ 89

Burger Gourmet + acompanhamento – Almoço e jantar por R$ 31,90

www.restaurantweek.com.br