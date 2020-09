Especialista compartilha 7 dicas para fazer um casamento no campo perfeito

Casar-se em lugares abertos e perto da natureza é o sonho de muitas pessoas, mas como organizar para que seja o evento seja perfeito?

Ana Sousa, assessora do espaço La Forêt, explica que com algumas dicas é possível fazer o casamento no campo ideal.

“O casamento no campo, além de fugir do tradicional, proporciona leveza e alegria a um dia que, naturalmente, traz muita ansiedade”, comenta.

1 – LOCAL

De acordo com a especialista, é importante criar estratégias inteligentes para lidar com imprevistos, como mudanças climáticas. “Tenha essa garantia antes mesmo de assinar o contrato”, explica.

2- CLIMA

“Existem meses com probabilidades menores de chuva, por isso, se a ideia é ir ao campo para dizer o sim, o ideal é optar entre os meses de abril à julho, pois os dias e noites são mais estáveis e as temperaturas mais amenas. Embora exista a sensação de controle sobre quase tudo quando o assunto é casamento, o tempo é algo impossível de controlar. Por isso, a importância de sempre pensar em um plano B”, ensina.

3- HORÁRIO

“O ideal é que a cerimônia aconteça na transição do pôr do sol e início da noite. O horário garante uma luz incrível para as fotos, sem contar o aproveitamento da iluminação na decoração”, comenta Ana.

4 – FORNECEDORES

A especialista explica que é extremamente importante selecionar profissionais especializados em eventos ao ar livre, pois, toda a técnica e particularidades que esse evento pede só serão bem atendidas por quem esteja acostumado com esse tipo de festa.

“O casamento no campo pede algo que precisa ser seguido à risca: comprometimento com horário e cronograma. É importante que os fornecedores saibam lidar com esses detalhes e possíveis imprevistos”.

5 – DECORAÇÃO

Ana lembra que um evento ao ar livre já está decorado pela vegetação do local. “Para incrementar, e deixar ainda mais belo, opte por acessórios de madeira, renda, sempre respeitando a personalidade dos noivos.

6- ALIMENTAÇÃO

“Alimentos leves e energizantes, como frutas na sobremesa também caem muito bem para eventos no campo. Dê atenção para o local onde estará sua mesa de doces, pois, ambientes abertos trazem mais insetos que os habituais da cidade”, explica.

7 –ENVOLVA OS CONVIDADOS NA ATMOSFERA

Ana comenta que é interessante investir nas ferramentas de comunicação no pré-evento, alimente o site, grupo de WhatsApp, e-mails, redes sociais etc.

“Avise sobre melhor caminho para chegar ao local, mapas, se existem hotéis próximos, salões de beleza, serviço de traslado, dicas de vestimenta e muito mais”.

E para finalizar a assessora do La Forêt Ana Sousa alerta, “Vista-se de amor em cada uma dessas etapas, pois, no grande dia você colherá todo o amor e carinho plantados em cada momento planejado, e certamente será uma comemoração histórica, que não sairá jamais da memória e do coração de todos que estiverem testemunhando a união de vocês!”.

