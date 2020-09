Escola irlandesa oferece 6 mil bolsas de inglês com certificado internacional

A Seda College, escola irlandesa de idiomas, está oferecendo 6 mil bolsas de inglês com certificado internacional. Os interessados só precisarão pagar uma matrícula (de R$ 67) e ficam isentos de mensalidade.

Para conquistar uma bolsa, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 21 de setembro. Será necessário realizar uma prova online no site da Seda e, em seguida, pagar a matrícula. O curso “Do Zero à Fluência” conta com 25 módulos e possui seis meses de duração.

