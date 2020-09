Elimine rugas e tenha a pele firme com esta máscara japonesa de apenas 3 ingredientes

As mulheres japonesas têm uma “pele de porcelana” porque usam máscaras muito eficazes. Portanto, a melhor maneira de manter uma pele radiante é aplicar uma poderosa máscara caseira, e há uma muito simples, para a qual você só precisará de 3 ingredientes. Confira:

Máscara japonesa caseira para a pele

Ingredientes

1 xícara de água

½ colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de leite

3 colheres (sopa) de arroz

Modo de preparo

Coloque o arroz para cozinhar por 3 minutos. Escorra-o (reserve a água) e misture com o mel e o leite até formar uma pasta homogênea.

Modo de uso

Você deve lavar o rosto primeiro com um sabão neutro para limpar a pele. Quando estiver seca, aplique a máscara no rosto e no pescoço por cerca de 15 minutos. Em seguida, remova-a com muita água e lave o rosto com a água de arroz reservada.