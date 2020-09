Como funciona a intuição de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui um tipo de intuição que tem o poder de ajudá-lo a ser mais perceptivo com determinadas questões em suas vidas. Confira:

Áries

O ariano possui uma intuição afiada para descobrir as más intenções ocultas das pessoas e pode desmascará-las.

Touro

Quando aprende a se conectar com a sua intuição, o taurino será muito detalhista com as pessoas que se fingem de boas, mas estão sempre cometendo os mesmos erros com os outros. Ele não desculpa para sempre.

Gêmeos

O geminiano pode demorar para entender os sinais da sua intuição, mas quando isso acontece ele começará a ser menos ingênuo e questionar aqueles que parecem estar ao seu lado apenas por conveniência.

Câncer

O canceriano possui muito poder intuitivo e pode decifrar os sentimentos ou debilidades das outras pessoas, mesmo que nada disso jamais tenha sido colocado em palavras.

Leão

O leonino possui uma intuição aflorada para descobrir que algo pode estar errado, por mais que todos digam que não. Ele sente as falhas e também algumas traições.

Virgem

O virginiano consegue ter a intuição mais forte para enxergar saídas ou soluções para causas que parecem estar perdidas.

Libra

O libriano é intuitivo para interesses amorosos e segundas intenções de pessoas que se aproximam dele, se centrando mais nas questões de conquista e amor.

Escorpião

O escorpiano pode ser intuitivo para muitas questões, pois carrega esse sentido muito forte dentro de si. Ele sabe como tirar o véu que cobre as mentiras ou simplesmente o que está oculto.

Sagitário

O sagitariano possui uma intuição que sempre o leva a conseguir sair de problemas e melhorar a própria situação. São conhecidos como pessoas que nascem com sorte.

Capricórnio

O capricorniano é intuitivo com mentiras e tentará esclarecer tudo de forma real; ele sempre descobre o que está acontecendo ao seu redor, para o bem ou para o mal.

Aquário

O aquariano é intuitivo com o futuro e sabe como tomar acessar ideias que estão à frente do seu tempo. Ele pode usar este sentido para fazer a diferença de forma significativa.

Peixes

O pisciano possui muita intuição, especialmente com os sentimentos ou situações que podem tocar seu coração profundamente. Ele muitas vezes vê aquilo que fantasiou se tornar realidade.