Aplicativo WhatsApp para Android: recente atualização beta revela novidades para os usuários

Uma recente atualização beta do aplicativo de mensagens WhatsApp, para o sistema Android, revelou algumas novidades para os usuários.

Como revelado pelo site WABetaInfo, a plataforma trabalha em duas melhorias importantes. Confira os detalhes:

Primeiro, e como já revelado anteriormente, bugs afetavam algumas compilações beta de 2.20.200. Agora, a atualização finalmente traz correções para emojis utilizados recentemente (histórico).

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.10: what’s new?

• Bug fixes for your recently used emojis.

• Confirm the creation of a new WhatsApp Web session using your fingerprint, under development! 😍https://t.co/WHYk9nkcof

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 16, 2020