10 fatos sobre cães da raça Shih Tzu

O Shih Tzu é um cão de pequeno porte natural do Tibete cuja origem possui uma lenda famosa no oriente do amor impossível entre uma princesa chinesa e um mongol tibetano.

Diz a lenda que como não poderiam se casar, resolveram cruzar um cão legítimo da China, o pequinês, com um do Tibete, o Lhasa Apso, e da união das duas raças surgiu o Shih Tzu, cujo nome significa ‘cão leão que nunca desiste’.

Os Shih Tzu são cães dóceis que se adaptam bem a pequenos espaços. A raça virou febre nas grandes cidades por famílias que vivem em apartamentos.

Seguem 10 fatos sobre os cães da raça Shih Tzu:

São cães muito extrovertidos e alegres

Se adaptam bem sem a presença dos donos por longos períodos

Precisam de muito carinho

Convivem bem com pessoas e outros animais

São bons cães de guarda, pois latem quando chegam desconhecidos

Precisam fazer atividades diárias para manter a saúde

Devem ser educado com firmeza por seus donos

Cuidado com altas temperaturas, seu focinho achatado dificulta sua respiração

Precisam ser escovados todos os dias e tomar banho a cada 2 semanas

