Os signos que traem e fazem isso de forma muito consciente

Enquanto alguns signos são mais impulsivos e podem terminar em traições sem refletir muito sobre assunto, outros tomam esta decisão sabendo muito bem das consequências. Confira quais são:

Touro

Este signo pode deixar as necessidades, prazeres e desejos falarem alto, mas não gosta de tomar decisões sem ter refletido sobre as consequências futuras dos seus atos. Ele tem consciência e irá usá-la, mesmo que isso signifique carregar o peso da culpa por um bom tempo.

Câncer

O canceriano pode acabar traindo porque arrisca viver os sentimentos que fazem seu coração bater mais de pressa. No entanto, ele também exerce reflexão sobre esse ato e fará o possível para acobertar seus atos.

Escorpião

O escorpiano sempre refletirá com inteligência sobre as suas decisões, mesmo que seus impulsos estejam guiando-o para caminhos complicados. Ele esconde muito bem ou assume a responsabilidade, mas sabe quando possui culpa no cartório.

Capricórnio

O senso de responsabilidade do capricorniano é enorme e ele também faz escolhas controversas. Este signo pode não se conectar intensamente com alguns impulsos, mas se deixará levar quando tiver ideias formadas em sua cabeça.

Peixes

O pisciano pode ter pensamentos fantasiosos, mas quando decide trair alguém, fará de modo consciente e também levando seus sentimentos em conta. Por mais que nem sempre encare as consequências de frente e prefira fugir, ele saberá as atitudes que motivaram isso.