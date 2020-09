Marca francesa cria máscara de luxo contra covid-19 que custa R$ 4,7 mil

A marca francesa Louis Vuitton anunciou que vai lançar uma máscara facial personalizada para evitar a covid-19 com material sensível à luz que muda de cor de acordo com a intensidade do sol.

De acordo com a grife, o equipamento de proteção tem visor de plástico com acabamento em tecido e tira elástica que se ajusta à cabeça.

“O LV Shield é uma máscara atraente, estilosa e protetora", afirma a marca.

O produto estará disponível para os interessados a partir de outubro. O preço oficial ainda não foi anunciado, mas está estimado em 700 libras (R$ 4,7 mil).