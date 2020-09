As dicas para escolher o convite de casamento perfeito

O planejamento do casamento perfeito exige que cada detalhe seja escolhido de forma adequada. Por isso, saber escolher o convite de casamento perfeito é uma jornada que requer um pouco mais de conhecimento sobre o assunto.

De acordo com o blog “Quero de Casamento”, para “que os seus convidados recebam os convites com antecedência o ideal é que você comece a pensar em todos os detalhes 6 meses antes do grande dia e que os convidados recebam de 2 até 1 mês antes da cerimônia”, explica.

.

Além disso, as dicas para escolher os convites ideias são:

Escolher um profissional

O blog explica que a você deve verificar se o profissional contratado para fazer o serviço tem um mostruário. Com isso, é possível decidir por um modelo pronto. No entanto, se você deseja personalizar, certifique-se de que o profissional oferece o serviço.

.

Papelaria

A dica é conhecer as técnicas e tipos de papeis disponíveis, pois assim será mais fácil escolher o melhor modelo para o seu casamento.

Fonte

Segundo o blog, é essencial fazer um teste de fonte para o convite. Ele precisa ser legível. Além disso, o tipo de papel e o formato do convite também pode impactar na leitura.

.

