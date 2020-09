Conheça as 5 marcas de uísque mais vendidas no e-commerce brasileiro

O uísque (do inglês whisky) é uma das bebidas mais famosas do mundo e, se você nunca provou, certamente já viu alguém bebendo. O que poucas pessoas sabem é que uísque pode fazer bem à saúde, desde que consumido na dosagem correta e de maneira moderada – 80 ml por dia é considerado consumo moderado. A palavra que dá nome à bebida significa “água da vida”, uma forte referência ao bem que pode fazer.

Estudos têm revelado que ele pode aumentar e melhorar o desempenho cognitivo, ajudando a diminuir as chances de demência e outras doenças, como o Alzheimer. Isso porque o ácido elágico, presente no uísque, ajuda a combater os radicais livres que são responsáveis por contribuir para o declínio da mente.

Selecionamos os 5 uísques mais vendidos do site de comércio eletrônico da Amazon para você conferir. E lembre-se: se beber não dirija (1).

1. Johnnie Walker Black Label 12 Anos 1 litro – Compre a partir de R$ 139,90





Johnnie Walker Black Label é um verdadeiro ícone, reconhecido como uma inspiração para todas as outras marcas da categoria. Desenvolvido à partir de whiskies de, no mínimo, 12 anos vindos dos quatro cantos da Escócia, Johnnie Walker Black Label é um blend de caráter profundo, suave e complexo.

2. Whisky Chivas Regal 12 Anos 1 litro – Compre a partir de R$ 144,90





Com notas de mel, baunilha e maçãs, chivas 12 anos é o blended scotch whisky ideal para seu drink favorito ou on the rocks – acompanhado de algumas pedras de gelo. Tem combinação de malt whiskies e destilado alcoólico simples de cereais (grain whisky) envelhecidos, corante caramelo e água.

3. Whisky 12 Anos Ballantines 1 litro – Compre a partir de R$ 113,61





Seu blend é originado de grãos vindos de quatro regiões da Escócia, os quais representam um aroma frutado e adocicado com gosto de mel. É o whisky perfeito para quem busca uma receita equilibrada e com o melhor custo benefício. Harmonização: churrasco, frutos do mar e doces.

4. Whisky Jack Daniels 1 litro – Compre a partir de R$ 143,99





Jack Daniel's é amadurecido em barris de carvalho branco. Estes barris são novos e são utilizados para amadurecer Jack uma única vez. A experimentação, não o envelhecimento, determina quando o whiskey atingiu a qualidade, o sabor e a cor que se está acostumado a apreciar em Jack Daniel's.

5. Whisky Logan Heritage Blend 700 ml – Compre a partir de R$ 99,90





O whisky Logan Heritage Blend é um whisky produzido na Escócia cujos maltes foram envelhecidos por no mínimo 12 anos em antigos barris de carvalho. Possui aroma levemente adocicado e é destinado à pessoas que apreciam produtos requintados e de alta qualidade.

(1) A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE. A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. BEBA COM MODERAÇÃO.

