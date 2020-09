Companhia Azul terá 505 voos diários e atenderá 89 destinos no mês de outubro

A companhia aérea Azul espera operar 505 decolagens diárias em outubro para 89 destinos. Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, a capacidade doméstica planejada para o próximo mês representa cerca de 60% da operação da companhia em relação ao mesmo período do ano passado.

Além da reabertura de Sorriso, no Mato Grosso, a partir de 1º de outubro, a malha do próximo mês prevê novas rotas de Campinas, o principal centro de conexões da Azul no Brasil, para Rondonópolis, Juazeiro do Norte e Petrolina.

“Guarulhos também receberá novos voos para a cidade do interior do Ceará e Curitiba, enquanto Vitória da Conquista, na Bahia, terá ligações diretas para Confins e Salvador”, detalhou.

Segundo maior centro de conexões da companhia no Brasil, Recife ganhará uma nova rota para Manaus, que será operada com as aeronaves modelo Airbus A320neo, que podem transportar até 174 passageiros.

“A capital amazonense também recebe o incremento de uma nova operação para Santarém e, ainda na região Norte, a capital paraense, Belém, terá novas opções de voos diretos da Azul para Fortaleza”, informou.

Ainda de acordo com a empresa, no Sul do país, Curitiba terá novos voos para Guarulhos, Campo Grande, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá e Porto Alegre será conectada com ligações diretas para Foz do Iguaçu, a bordo dos aviões ATR 72-600, com 70 assentos.

Com informações da Azul

