Como cada signo deve tirar proveito da Lua Nova em Virgem

A Lua Nova em Virgem desta quinta-feira pode ajudar a mentalizar e atrair diversas formas de melhorar a vida de cada signo. Confira como é possível tirar proveito desta fase:

Áries

Momento de olhar para seus sentimentos e analisar como agir colocando boa intenção nas coisas, se afastando ao máximo dos pensamentos negativos. As forças para fazer mudanças para melhorar a saúde, convivência e cotidiano chegam.

Touro

Momento de se manter perto das pessoas queridas e apostar na confiança e criatividade. Não tenha medo de parecer vulnerável por simplesmente querer dar amor; você receberá em dobro.

Gêmeos

Momento de usar suas palavras a seu favor e se voltar para o lar, família e pessoas amadas com segurança, estabelecendo melhores laços com quem realmente o ama.

Câncer

Momento de usar as palavras e as próprias conclusões sobre sua história com cautela e sem drama. É preciso se abrir a novas formas de pensar para melhorar a comunicação e própria saúde mental.

Leão

Este é o momento de descobrir o que realmente vale seu empenho e quais ideias podem trazer sucesso na vida profissional e financeira. Uma energia de poder o invade e deve ser usada positivamente.

Virgem

Você está em comunicação com o universo e deve deixar o medo de lado para começar a tornar sonhos realidade. Seja positivo e se libere de antigos hábitos ou sentimentos que fazem mal.

Libra

Momento de concluir ciclos e começar a se curar de tudo aquilo que pode ter limitado suas decisões até agora. É preciso dedicar atenção aos seus problemas e todas as boas intenções que você tem para si.

Escorpião

Momento de apoiar as pessoas e se engajar para conseguir o melhor para você e para os outros. Esteja próximo de quem o apoia ou possui objetivos semelhantes para colher bons resultados.

Sagitário

Deixe sua intuição e pensamentos se desenvolverem antes de limitá-los. Mudar de ideia faz bem e planejar objetivos o ajudará a buscar formas concretas de realizá-los.

Capricórnio

Nem sempre a vida é fácil e aprender novas formas de agir pode ajudá-lo a adquirir a sabedoria necessária para consertar aquilo que não parece mais funcionar. Este é o momento de se abrir a novas maneiras de fazer as coisas e refletir.

Aquário

Momento de não temer desenvolver laços e viver experiências significativas no amor, esteja solteiro ou dedicado a um compromisso. A atração sexual pode aumentar.

Peixes

É momento de organizar algumas coisas práticas para poder dar verdadeira atenção ao amor, refletindo sempre sobre dar e receber o que merece. Pensamentos positivos atrairão o melhor!