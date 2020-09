Apresentação de novidades para PlayStation 5 acontece nesta quarta-feira (16)

Uma apresentação de novidades para PlayStation 5 (PS5) acontecerá nesta quarta-feira (16). Como revelado pela Sony, o evento contará com transmissão ao vivo.

“Antes do lançamento do PlayStation 5 no final deste ano, queremos mostrar um pouco mais dos jogos incríveis que serão lançados com o PS5 (e muito mais!)”, detalhou.

O evento digital terá cerca de 40 minutos de duração, nele será apresentado atualizações sobre os títulos mais recentes do PlayStation Studios e dos parceiros de desenvolvimento conhecidos mundialmente.

“Conecte-se ao vivo pelo YouTube nesta quarta-feira, 16 de setembro, às 17h (horário de Brasília), para saber o que vem por aí para PS5”, completou.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: