Aprenda a fazer um aromatizador de ambiente com a casca da laranja em menos de 2 minutos

Além da limpeza, todo mundo quer estar em um local com o odor agradável, né? E para ajudar nisso, existem os aromatizadores de ambiente.

Embora eles sejam facilmente encontrados em diversas lojas, há também algumas dicas caseiras que ajudam a construir seu próprio aromatizador, com itens que você possui em casa, como é o caso da versão feita com a casca da laranja.

Quer saber como produzi-lo em menos de 2 minutos? Assista o baixo o vídeo do canal “A dica do dia com Flávia Ferrari”: