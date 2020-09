4 maneiras estilosas de usar o mom jeans e arrasar no look

Famoso nos anos 90, o mom jeans voltou com tudo. Ele conquistou as fashionistas por apresentar um estilo descontraído. Com cintura alta e corte reto, ele pode ser utilizado de diversas maneiras. A editoria de moda do Metro Jornal selecionou cinco.

1. Blusa de lã

Nos dias frios, você pode apostar em um look mais quentinho e sem perder o charme. O mom jeans fica perfeito com uma blusa de lã colorida ou preta.

.

2. Sobretudo

Outra dica para o frio, é usar o mom jeans com uma blusa simples por baixo e um casacão sobretudo.

.

3. Camiseta branca básica

A camiseta branca básica é um peça chave e fica perfeita com o mom. Para dar um toque especial, você pode dobrar as mangas de camiseta.

.

4. Cropped

Fez calor? Invista em um cropped, pois o mom jeans é simplesmente a combinação perfeita.

.

LEIA TAMBÉM