4 alimentos que você precisa comer para ter a pele do rosto radiante e impecável

Cuidar da sua pele não significa apenas estar ciente da rotina de cuidados com máscaras e hidratantes. Comer bem é igualmente importante para ter um visual radiante e impecável. E muitos alimentos podem ajudar com isso.

Para proteger sua pele de danos e também dar-lhe uma boa dose de nutrientes, o portal Nueva Mujer listou quatro alimentos. Veja:

Melancia

É composta principalmente de água e, portanto, pode ajudar sua pele a se manter hidratada. Também está cheia de antioxidantes como licopeno e vitamina C, que podem retardar os sinais de envelhecimento. Além disso, a vitamina A pode promover o crescimento de células de colágeno e elastina, que ajudam a manter sua pele jovem e flexível.

Peixe

É uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, que podem combater inflamações que causam danos nas células da pele, descama, ressecamento e aparência opaca.

Azeitonas

O ácido oléico encontrado nas azeitonas pode lhe dar pele macia e radiante, bem como reduzir o aparecimento de rugas. Elas também contêm vitamina E, que é um excelente antioxidante para a saúde da pele.

Kiwi

Um dos alimentos que contém mais vitamina C e que desempenha um papel fundamental na produção de colágeno, uma proteína que dá à sua pele elasticidade. O colágeno se quebra com o passar dos anos, fazendo com que rugas se formem, principalmente no rosto.