Sarcasmo pode fazer mal para o coração

Um estudo feito com 2,3 mil sobreviventes de ataques cardíacos nos Estados Unidos descobriu que pessoas que têm traços psicológicos como sarcasmo, cinismo e ressentimento correm mais risco de morrer de um segundo ataque em um prazo de 2 anos.

De acordo com os cientistas, o estudo sugere que o estado emocional de pessoas negativas prejudica a saúde

A pesquisa foi feita pela Universidade do Tennessee, nos Estados unidos, com pacientes que passaram por um teste de personalidade e foram monitorados 24 meses.

Ao final do prazo, a taxa de sobrevivência dos participantes foi comparada com a pontuação do teste de personalidade, e a hostilidade foi determinante para prever a chance de alguém morrer de ataque cardíaco.

“Os indivíduos hostis aumentaram o tempo de coagulação, aumentaram os níveis de adrenalina, os níveis de colesterol e triglicerídeos acima do normal e aumentaram a reatividade cardíaca”, disseram os pesquisadores em artigo publicado no European Journal of Cardiovascular Nursing.

O estudo também afirma que as pessoas mais positivas tendem a comer melhor, fazer mais exercícios e são menos propensas à bebida. (com Daily Mail)