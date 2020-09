Os signos do zodíaco que podem ter uma guinada na vida amorosa esta semana

De acordo com a astrologia, alguns signos do zodíaco estão prestes a iniciar uma fase importante para o coração e podem ter uma guinada na vida amorosa. Confira quais são:

Touro

A partir da Lua Nova de 17 de setembro, a vida amorosa de muitos taurinos começará a mudar para melhor. Chances importantes começam a aparecer e os relacionamentos entram em foco, tornando-se mais recíprocos. Este é o momento de receber amor e não ter medo de descobrir aquilo que o outro deseja viver ao seu lado.

Virgem

A semana do 17 de setembro marcará recomeços em muitos aspectos e também na vida amorosa. Este é um momento intenso de autodescobrimento e desenvolvimento de mudanças importantes para o próprio crescimento. É possível que alguns virginianos se tornem mais empenhados em amadurecer, mas também em receber dos seus parceiros nada menos do que aquilo que merecem.

Libra

O poder de ser sociável e se conectar com as pessoas de uma forma mais amorosa aumenta. A partir da quinta-feira a Lua Nova em Virgem também o ajuda a tirar melhores conclusões no amor e descobrir verdadeiras intenções. Este é o momento de estar atento com o que sente e com a intuição, buscando o caminho do autoconhecimento.

Peixes

As chances de encontrar novas conexões que movimentem sua vida amorosa aumentam e os relacionamentos já existentes também podem se tornar mais intensos. Você volta a manter seu coração ocupado e pode se aproximar rapidamente de um parceiro, aumentando a seriedade de compromissos e parceria do casal.